Лига 1. 16-й тур

Монако, Стад Луи II

Монако – ПСЖ 2:4

Голы: Бен Сегир 53 (п), Эмболо 60 – Дуэ 24, Дембеле 64, 90+7, Рамуш 83

В последнем матче Лиги 1 в календарном году лидер чемпионата ПСЖ приехал в гости к своему главному преследователю. "Монако" 4 года дома не проигрывал парижанам, и теоретически мог вернуть интригу в "чемпионскую гонку", в случае победы сократив отставание до 4 пунктов. Но как говорил Ади Хюттер еще до матча, задача его команды – "борьба за второе место".

И это четко прослеживалось в адаптациях немецкого тренера. Хюттер посадил креативного фулбека Кайо Энрике, вместо него налево под Дембеле поставив своего лучшего персональщика Вандерсона, номинально правого. ЦЗ Синго при этом пошел защищаться на позиции бразильца. Остальные изменения были продиктованы травмами. Камара вместо Закарии вышел в опорной, а на фоне потери Балогуна Хюттер выбирал среди 2 из 3 худших форвардов топ-лиг по реализации, и остановился на Эмболо.

"Монако" смело включал прессинг и выжидал шансы в контратаках. Делая ставку на атлетизм нижней шестерки и быстрое взаимодействие тройки АПЗ. Энрике в ответ сохранил вариант с ложной 9 впереди после успеха с "Лионом", а эту роль на этот раз отдал Дезире Дуэ, который многообещающе выглядел на прошлой неделе и впервые с момента трансфера вышел в старте второй раз кряду.



Барколя вернулся в старт, как и Маркиньос. Плюс у Энрике тоже был эксперимент на левом фланге защиты. Эрнандес не до конца готов, Мендеш вылетел перед матчем. Остановился на варианте с инвертированным фулбеком, которого исполнил Заир-Эмери (начал Невеш, но провалился и с 20-й минуты ушел в центр). Очевидная попытка перегрузить центр поля.

Высокий прессинг "Монако" привел к неожиданно открытому дебюту матча. И был источником моментов у обоих ворот, которые были результатом обменом колкими контратаками. В первые 5 минут гости могли забивать дважды. Хакими убежал в быстрый выпад и неожиданно пробил с острого угла, проверив штангу. А затем Синго после грубой позиционной ошибки пустил себе за спину Барколя, забежавшего во вратарский и пробившего в кипера в упор.

"Монегаски" ответили ударом Бен Сегира в контратаке и двумя выстрелами того же Синго, который пользовался ошибками Невеша и вбегал в зону португальцу. Но ужасные решение номинального ЦЗ все запороли. Последний его выход на кипера после передачи Бен Сегира закончился травмой Доннаруммы. Вместо удара на точность Синго избрал удар в голову бедолаги Джиджи, для которого матч на этом закончился.

К середине тайма ПСЖ нашел ключи к прессингу и заслуженно вышел вперед. Провал обороны хозяев закончился выходом 3 в 3. Салису не смог остановить Хакими, Керер слишком рано выдернулся на марокканца, а Синго занимался непонятно чем. В итоге Ашраф легко зашел в центр, вытянул защитников и выкатил Дуэ на его первый гол в Лиге 1 за новый клуб. У Дезире было еще пару возможностей разогнать перспективные контратаки, но качество исполнения подвело.

Как оказалось, первый тайм был только разминкой. ПСЖ немного проспал дебют второй половины, Маркиньосу где-то уже померещился отпуск, и "Монако" вернулся в игру. Капитан парижан сначала ошибся в передаче и отдал мяч Аклиушу, а потом сыграл в штрафной рукой, привезя пенальти. Бен Сегир сравнял. А вскоре Аклиуш убежал по центру на ворота, пока Бен Сегир отвлекал Маркиньоса, и выкатил Эмболо на пустой угол.

Впрочем, долго лидерство хозяев не продлилось. Хакими провел очередной рейд правым флангом, который закончился ударом Фабиана из пределов штрафной. Руиса удар Кен взял, но на добивание пришел Дембеле (спасибо Салису за отсутствие офсайда).

Концовка была такой же обоюдоострой. Но классические проблемы в реализации "монегасков" и замены Энрике сделали разницу. Эмболо не воспользовался шикарным шансом после кросса, на что гости ответили голом с корнера. Свежий Ли Кан Ин навесил на вышедшего с ним Рамуша, а Гонсалу показал Эмболо, как нужно реализовывать. В ответ Аклиуш нагло промчался чужой штрафной и выкатил Минамино, который с 2 метров не замкнул в пустой угол. А уже в компенсированное Усман Дембеле поставил точку в контратаке. 2:4.

Монако: Кен – Вандерсон, Салису (Иленикена, 89), Керер, Синго – Камара (Минамино, 74), Магасса – Головин (Матазо, 89), Бен Сегир, Аклиуш – Эмболо

ПСЖ: Доннарумма (Сафонов, 22) – Невеш (Люка Эрнандес, 65), Пачо, Маркиньос, Хакими – Фабиан Руис, Витинья, Заир-Эмери – Барколя (Ли Кан Ин, 65), Дуэ (Гонсалу Рамуш, 80), Дембеле

Удаление: Хюттер 90+5