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В соцсетях появилось фото Доннаруммы после столкновения с игроком Монако

Франция

Голкиперу наложили несколько швов на щеку

В соцсетях появилось фото Доннаруммы после столкновения с игроком Монако

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма получил неприятное повреждение в матче 16-го тура Лиги 1 против "Монако" (2:4).

В первой половине игры защитник монегасков влетел в итальянского голкипера, задев его лицо шипами от бутс. Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике был вынужден заменить своего игрока уже на 21-й минуте из-за этого неприятного инцидента. Известно, что первому номеру сборной Италии наложили 10 швов на правую щеку.

Журналист издания RMC Sport Артур Перро выложил в соцсети фотографию лица Доннаруммы после столкновения с футболистом "Монако" Уилфридом Синго.

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Напомним, что в этом сезоне Джанлуиджи Доннарумма провел 16 матчей за "ПСЖ". На его счету 5 сухих игр.

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Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Андрей Журба
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