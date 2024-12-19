В соцсетях появилось фото Доннаруммы после столкновения с игроком Монако

Вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма получил неприятное повреждение в матче 16-го тура Лиги 1 против "Монако" (2:4).

В первой половине игры защитник монегасков влетел в итальянского голкипера, задев его лицо шипами от бутс. Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике был вынужден заменить своего игрока уже на 21-й минуте из-за этого неприятного инцидента. Известно, что первому номеру сборной Италии наложили 10 швов на правую щеку.

Журналист издания RMC Sport Артур Перро выложил в соцсети фотографию лица Доннаруммы после столкновения с футболистом "Монако" Уилфридом Синго.

???? EXCLU RMC SPORT : La photo du visage de Donnarumma après l'énorme choc sur Singo. pic.twitter.com/oKnKAv1bPq — RMC Sport (@RMCsport) December 18, 2024

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Напомним, что в этом сезоне Джанлуиджи Доннарумма провел 16 матчей за "ПСЖ". На его счету 5 сухих игр.