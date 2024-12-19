Французский топ-клуб рассматривает вариант с приглашением Поля Погба

"Марсель" рассматривает вариант с приглашением в свой клуб Поля Погба.

Издание GOAL подчеркивает, что руководство французского топ-клуба готово проанализировать ситуацию с возможным подписанием 31-летнего Погба. Президент "Марселя" Пабло Лонгория считает бывшего хавбека "Ювентуса" исключительным игроком, что может повлиять на дальнейшие переговоры, которых на данный момент между клубом и представителями футболиста еще не было.

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Напомним, что в следующем году Погба может начать тренировки с новым клубом, а уже в марте 2025 года звездный полузащитник может выйти на футбольное поле.

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Также добавим, что "Марсель" сейчас занимает второе место в чемпионате Франции с 30 очками после 15-ти сыгранных туров, отставая лишь от "ПСЖ" на 10 пунктов.