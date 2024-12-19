Защитник Монако извинился перед вратарём ПСЖ за эпизод в матче. Фото

Защитник "Монако" извинился перед вратарём "ПСЖ" за эпизод в матче.

Стефан Синго опубликовал извинения Джанлуиджи Доннаруме в социальной сети Instagram/ Он объяснил, что это было случайно и пожелал скорейшего выздоровления.

"Я хочу извиниться перед Джанлуиджи Доннаруммой. Мои действия были непроизвольными, но позже я увидел, что у него на лице было серьёзное повреждение. Желаю тебе скорейшего выздоровления", - написал Синго.

Напомним, в матче с "Монако" Доннарумма ушёл с поля на 22-й минуте из-за повреждения на лице.

"ПСЖ" обыграл "Монако" со счётом 4:2. Обзор матча смотрите на нашем сайте.