  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Доннарумма показал, как он выглядит после повреждения. Фото
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Доннарумма показал, как он выглядит после повреждения. Фото

Франция

Вратарь поделился в соцсетях

Доннарумма показал, как он выглядит после повреждения. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма показал, как он выглядит после повреждения.

Вратарь сидит дома с собакой на диване. Место шрама заклеено пластырем. На фото вратарь держит палец вверх.

"Всё хорошо", - подписал итальянец пост и прикрепил свежую фотографию.

Во время матча с "Монако" защитник "монегасков" Стефан Синго шипами расчесал кожу лица Доннаруммы. Из-за этого итальянского вратаря пришлось увести с поля на 22-й минуте.

Защитник "Монако" извинился и пожелал скорейшего выздоровления вратарю сборной Италии.

"ПСЖ" обыграл "Монако" в матче Лиги 1 со счётом 4:2.

По теме
yellow-arrow
Конкуренция будет жесткой. Два французских клуба интересуются форвардом Шахтера
yellow-arrow
Защитник Монако извинился перед вратарём ПСЖ за эпизод в матче. Фото
yellow-arrow
Немецкий клуб ведет переговоры о подписании перспективного нападающего из Лиги 1
Джанлуиджи Доннарумма
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Instagram
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости