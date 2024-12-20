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Доннарумма показал, как он выглядит после повреждения. Фото
Вратарь поделился в соцсетях
Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма показал, как он выглядит после повреждения.
Вратарь сидит дома с собакой на диване. Место шрама заклеено пластырем. На фото вратарь держит палец вверх.
"Всё хорошо", - подписал итальянец пост и прикрепил свежую фотографию.
Во время матча с "Монако" защитник "монегасков" Стефан Синго шипами расчесал кожу лица Доннаруммы. Из-за этого итальянского вратаря пришлось увести с поля на 22-й минуте.
Защитник "Монако" извинился и пожелал скорейшего выздоровления вратарю сборной Италии.
"ПСЖ" обыграл "Монако" в матче Лиги 1 со счётом 4:2.
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