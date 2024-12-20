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Сент-Этьен назначил новым главным тренером специалиста из Норвегии

Франция

Теперь уже официально

Сент-Этьен назначил новым главным тренером специалиста из Норвегии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Сент-Этьен" (16-е место в Лиге 1) довольно быстро нашел замену Оливье Даль'Ольо, которого уволили в минувшие выходные. С первого января следующего года команду возглавит Эйрик Хорнеланд, который до этого руководил норвежским "Бранном". Контракт "зеленых" с новым тренером рассчитан до 2027 года с дополнительной опцией.

"Для меня большая честь присоединиться к такому великому клубу, как "Сент-Этьен", не только из-за его истории и достижений, но, прежде всего, из-за роли, которую он играет в жизни города, и запала, который он генерирует. Я не могу дождаться, когда открою для себя "Шодрон" и начну работать с игроками, персоналом и всеми сотрудниками клуба", - заявил норвежец после подписания контракта.

Отметим, что Эйрик Хорнеланд с "Сент-Этьеном" будет дебютировать на новой должности 4 января в домашнем матче против "Реймса".

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Источник:
Сент-Етьєн
Опубликовал: Александр Гресь
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