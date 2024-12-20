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Брест собирается продлить контракт со своим тренером

Франция

Специалист заслужил улучшенное соглашение

Брест собирается продлить контракт со своим тренером

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Продолжается красивая история между Эриком Руа и "Брестом", где бретонцы приятно удивляют своими выступлениями в еврокубках. Руководство клуба учитывает эти достижения 57-летнего специалиста и они планируют вести с ним переговоры о продлении контракта после плей-офф Лиги чемпионов.

Сам наставник, чей контракт заканчивается в июне, хочет остаться на "Стад Франсис Ле Бле". Переговоры между "Брестом" и Руа будут сосредоточены прежде всего на повышении заработной платы. После первого продления контракта она выросла с 30 000 до 60 000 евро, и он намерен получить дальнейшее повышение. Только большое предложение из-за рубежа может заставить этого тренера покинуть Бретань.

Отметим, что в Лиге чемпионов "Брест" занимает 7-е место, имея в своем активе 13 очков, а в чемпионате они находятся на 11-й позиции с 19 очками.

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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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