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Брест собирается продлить контракт со своим тренером
Специалист заслужил улучшенное соглашение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Продолжается красивая история между Эриком Руа и "Брестом", где бретонцы приятно удивляют своими выступлениями в еврокубках. Руководство клуба учитывает эти достижения 57-летнего специалиста и они планируют вести с ним переговоры о продлении контракта после плей-офф Лиги чемпионов.
Сам наставник, чей контракт заканчивается в июне, хочет остаться на "Стад Франсис Ле Бле". Переговоры между "Брестом" и Руа будут сосредоточены прежде всего на повышении заработной платы. После первого продления контракта она выросла с 30 000 до 60 000 евро, и он намерен получить дальнейшее повышение. Только большое предложение из-за рубежа может заставить этого тренера покинуть Бретань.
Отметим, что в Лиге чемпионов "Брест" занимает 7-е место, имея в своем активе 13 очков, а в чемпионате они находятся на 11-й позиции с 19 очками.
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