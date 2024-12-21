ПСЖ все-таки решил уже зимой избавиться от форварда, которого купил за 95 миллионов евро

Французский "Пари Сен-Жермен" решил все-таки продать нападающего Коло Муани. Как сообщает Фабрицио Романо, уход 26-летнего игрока почти гарантирован.

Основной причиной является то, что главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике демонстрирует, что он не рассчитывает на форварда.

ПСЖ готов отпустить Муани уже зимой, однако на своих условиях. То же самое касается центрбека Милана Шкриньяра.

Коло Муани присоединился к "ПСЖ" 1 сентября 2023 года. Парижане заплатили "Айнтрахту" Ф 95 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету француза 14 матчей, но только 463 минуты на поле (33 минуты в среднем), он забил два гола и отдал один ассист.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 млн евро.