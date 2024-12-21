  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ все-таки решил уже зимой избавиться от форварда, которого купил за 95 миллионов евро
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ все-таки решил уже зимой избавиться от форварда, которого купил за 95 миллионов евро

Франция

В частности, наставник команды на него не рассчитывает

ПСЖ все-таки решил уже зимой избавиться от форварда, которого купил за 95 миллионов евро

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Французский "Пари Сен-Жермен" решил все-таки продать нападающего Коло Муани. Как сообщает Фабрицио Романо, уход 26-летнего игрока почти гарантирован.

Основной причиной является то, что главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике демонстрирует, что он не рассчитывает на форварда.

ПСЖ готов отпустить Муани уже зимой, однако на своих условиях. То же самое касается центрбека Милана Шкриньяра.

Коло Муани присоединился к "ПСЖ" 1 сентября 2023 года. Парижане заплатили "Айнтрахту" Ф 95 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету француза 14 матчей, но только 463 минуты на поле (33 минуты в среднем), он забил два гола и отдал один ассист.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 млн евро.

По теме
yellow-arrow
Клуб Лиги 1 не сумел переманить форварда Шахтера. Известна причина
yellow-arrow
Вест Хэм хочет выкупить хавбека у ПСЖ
yellow-arrow
Брест собирается продлить контракт со своим тренером
Пари Сен-Жермен Рандаль Коло Муани
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости