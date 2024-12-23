Кубок Франции. Драма в матче Ланса и ПСЖ, разгромные победы Монако и Ренна

В воскресенье закончился 5-й раунд Кубка Франции. "Юнион" из 5-го дивизиона в Тулузе довольно прилично смотрелся против полуторного состава "Монако". Ади Хюттер уважил команду из Сен-Жана 90 минутами в исполнении Матазо, Синго и Тезе, а полноценный отдых получил разве что Аклиуш, вместо которого играл еще один правый защитник Вандерсон.

Закончилось дело, конечно, разгромом, но достойным. А "Юниону" даже удалось забить гол престижа в последние 10 минут. Хотя могло быть крупнее, ведь "монегаски" по классике пороли моменты. Эмболо не реализовал 11-метровый до перерыва, повторил его неудачу с точки Минамино во второй половине. Зато забил мазила Илекена (в топ-3 худших в топ-лигах по реализации). У Бен Сегира 1+1, оба правых заща Вандерсон и Тезе забили по разу. При этом у Тезе еще и ассист, хотя играл глубже на правом краю.

С тем же счетом закончили на "Матмют Атлантик" и "Бордо" с "Ренном". Бывший клуб Игнатенко за 3 года докатился до 3-го дивизиона, но все равно сумел удивить фаворита в дебюте голом в контратаке. И целый час держался против команды Хорхе Сампаоли. Но голы обоих латералей Ассиньона и Трюффера, в том числе и с комбинации дуэта, а также очередной точный удар Арно Калимуэндо в кубке расставили все по своим местам.

Наконец ПСЖ традиционно имел проблемы на "Боллар Делелис". Местный "Ланс" вспомнил классику Франка Эса, и на матч с Парижем перестроился на старые добрые 5 защитников. А Уилл Стилл даже отказался не только от новой схемы, но и от любимых персональных ориентировок. И это помогло сдержать фаворита.

После сухого первого тайма "Ланс" в середине второй половины даже повел после корнера. Но вышедший сразу после пропущенного Гонсалу Рамуш тут же исправил ситуацию. Как бы Энрике не фанател от своих ложных девяток, а настоящая девятка выручила его результативным выходом с лавки во второй раз за неделю. В среду победный "Монако" с лавки. А сегодня перевел в серию пенальти, где Нзола и Диуф паршивыми ударами дали покуражиться некому Сафонову.

Кубок Франции. 1/32 финала

Тулуза, Муниципальный стадион

Юнион Сен-Жан – Монако 1:4

Голы: Турнье 83 – Бен Сегир 20, Вандерсон 37, Тезе 65, Иликена 90+1

Монако: Льенар, Энрике, Керер (Салису, 63), Синго, Тезе, Магасса (Уаттара, 46), Матазо, Бен-Сегир (Мишаль, 80), Минамино (Буабре, 70), Вандерсон, Эмболо (Иленикена, 63)

Ланс, Боллар Делелис

Ланс – ПСЖ 1:1 (пен. 3:4)

Голы: Нзола 66 – Рамуш 70

Ланс: Коффи, Мачадо, Франковски, Медина, Данзо, Хусанов, Диуф, Эль-Энауи, Томассон, Фюльжени (да Кошта, 70), Нзола

ПСЖ: Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Невеш, Витинья, Руис (Заир-Эмери, 57), Дуэ (Рамуш, 66), Ли Кан Ин (Барколя, 66), Дембеле

Бордо, Матмют Атлантик

Бордо – Ренн 1:4

Голы: Бааса 18 – Трюффер 29, Джеймс 59, Ассиньон 75, Калимуэндо 79

Ренн: Галлон, Файе, Эстигор, Хатебур, Гренбек (Жота, 60), Блас (Ахамада, 81), Трюффер (Нагида, 81), Матусива, Джеймс (Сантамария, 87), Ассиньон (Гомес, 82), Калимуэндо