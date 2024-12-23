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ПСЖ готов выложить 100 млн евро за талантливого нападающего Премьер-лиги

Франция

Английский клуб настроен удержать своего игрока

ПСЖ готов выложить 100 млн евро за талантливого нападающего Премьер-лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Пари Сен-Жермен" продолжает планировать свой состав на следующий сезон, и основное внимание уделяется усилению линии атаки. По информации Fichajes, парижане нацелились на Александра Исака из "Ньюкасла", который зарекомендовал себя как один из лучших игроков Премьер-лиги.

Тренер "ПСЖ" Луис Энрике считает, что 25-летний швед идеально подходит для его проекта. Его скорость, технические способности и умение определяться делают его игроком, который идеально вписывается в атакующую схему, которую стремится реализовать испанский наставник. "Ньюкасл", зная об интересе к своему звездному нападающему, так просто его не отпустит. Впрочем, известно, что "ПСЖ" готов сделать предложение в размере около 100 млн евро - цифра, которая может заставить английскую сторону заколебаться, особенно если они планируют реинвестировать в свою команду, чтобы продолжать соперничать на самом высоком уровне.

Добавим, что в этом сезоне Александер Исак провел 18 матчей, где отметился 11 голами и 4 ассистами.

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Ньюкасл Александер Исак “ПСЖ”
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Александр Гресь
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