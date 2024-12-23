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ПСЖ готов выложить 100 млн евро за талантливого нападающего Премьер-лиги
Английский клуб настроен удержать своего игрока
Getty Images / Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" продолжает планировать свой состав на следующий сезон, и основное внимание уделяется усилению линии атаки. По информации Fichajes, парижане нацелились на Александра Исака из "Ньюкасла", который зарекомендовал себя как один из лучших игроков Премьер-лиги.
Тренер "ПСЖ" Луис Энрике считает, что 25-летний швед идеально подходит для его проекта. Его скорость, технические способности и умение определяться делают его игроком, который идеально вписывается в атакующую схему, которую стремится реализовать испанский наставник. "Ньюкасл", зная об интересе к своему звездному нападающему, так просто его не отпустит. Впрочем, известно, что "ПСЖ" готов сделать предложение в размере около 100 млн евро - цифра, которая может заставить английскую сторону заколебаться, особенно если они планируют реинвестировать в свою команду, чтобы продолжать соперничать на самом высоком уровне.
Добавим, что в этом сезоне Александер Исак провел 18 матчей, где отметился 11 голами и 4 ассистами.
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