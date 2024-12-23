Франция
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Все решила серия пенальти. Ланс - ПСЖ 1:1 (3:4 по пен.). Видео голов и обзор матча
Парижане поиграли с огнем
Getty Images/Global Images Ukraine
"ПСЖ" преодолев сопротивление "Ланса" в 1/32 финала Кубка Франции.
Основное время закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти верх одержали парижане - 4:3.
На следующей стадии турнира "ПСЖ" сыграет против "Эспали".
Ланс, Боллар Делелис
"Ланс" – "ПСЖ" 1:1 (пен. 3:4)
Голы: Нзола 66 – Рамуш 70
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