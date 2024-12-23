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Все решила серия пенальти. Ланс - ПСЖ 1:1 (3:4 по пен.). Видео голов и обзор матча

Франция

Парижане поиграли с огнем

Все решила серия пенальти. Ланс - ПСЖ 1:1 (3:4 по пен.). Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"ПСЖ" преодолев сопротивление "Ланса" в 1/32 финала Кубка Франции.

Основное время закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти верх одержали парижане - 4:3.

На следующей стадии турнира "ПСЖ" сыграет против "Эспали".

Ланс, Боллар Делелис

"Ланс" – "ПСЖ" 1:1 (пен. 3:4)

Голы: Нзола 66 – Рамуш 70

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