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ПСЖ готов продать своего опытного правого вингера
Марко Асенсио может сменить команду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Будущее Марко Асенсио в "Пари Сен-Жермен" под вопросом. Несмотря на то, что испанский правый вингер перешел к парижанам лишь летом 2023 года, клуб уже готов рассмотреть предложения по его продаже. Об этом сообщает издание Le Parisien.
Асенсио, который перебрался в Париж из мадридского "Реала" на правах свободного агента, достаточно быстро адаптировался к новому клубу. Всего на его счету семь голов и 11 результативных передач в 46 матчах за "ПСЖ".
Поэтому если поступит интересное предложение от любого другого клуба, парижане не будут возражать против трансфера.
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