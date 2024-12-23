  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ готов продать своего опытного правого вингера
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ готов продать своего опытного правого вингера

Франция

Марко Асенсио может сменить команду

ПСЖ готов продать своего опытного правого вингера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Будущее Марко Асенсио в "Пари Сен-Жермен" под вопросом. Несмотря на то, что испанский правый вингер перешел к парижанам лишь летом 2023 года, клуб уже готов рассмотреть предложения по его продаже. Об этом сообщает издание Le Parisien.

Асенсио, который перебрался в Париж из мадридского "Реала" на правах свободного агента, достаточно быстро адаптировался к новому клубу. Всего на его счету семь голов и 11 результативных передач в 46 матчах за "ПСЖ".

Поэтому если поступит интересное предложение от любого другого клуба, парижане не будут возражать против трансфера.

Читайте такжеПСЖ готов выложить 100 млн евро за талантливого нападающего Премьер-лиги
По теме
yellow-arrow
Все решила серия пенальти. Ланс - ПСЖ 1:1 (3:4 по пен.). Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
ПСЖ готов выложить 100 млн евро за талантливого нападающего Премьер-лиги
yellow-arrow
Кубок Франции. Драма в матче Ланса и ПСЖ, разгромные победы Монако и Ренна
Марко Асенсио Пари Сен-Жермен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Le Parisien
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости