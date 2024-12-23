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Манчестер Юнайтед и ПСЖ интересуются звездой Наполи

Франция

Нападающий может сменить клубную прописку

Манчестер Юнайтед и ПСЖ интересуются звездой Наполи

Getty Images/Global Images Ukraine

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Будущее нигерийского форварда Виктора Осимхена, который сейчас играет за турецкий "Галатасарай" на правах аренды из "Наполи", остается неопределенным.

Как пишет издание Get Football News France, за подписание 25-летнего нападающего развернулась ожесточенная борьба между английским "Манчестер Юнайтед" и французским "Пари Сен-Жермен".

Но переход форварда в Париж может столкнуться с определенными трудностями. Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике ранее выступал против подписания Осимхена, и эта позиция, вероятно, не изменилась.

Виктор в текущем сезоне забил 12 голов и отдал 5 ассистов в 15 матчах.

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Наполи Манчестер Юнайтед Пари Сен-Жермен Виктор Осимхен
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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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