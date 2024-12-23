Манчестер Юнайтед и ПСЖ интересуются звездой Наполи

Будущее нигерийского форварда Виктора Осимхена, который сейчас играет за турецкий "Галатасарай" на правах аренды из "Наполи", остается неопределенным.

Как пишет издание Get Football News France, за подписание 25-летнего нападающего развернулась ожесточенная борьба между английским "Манчестер Юнайтед" и французским "Пари Сен-Жермен".

Но переход форварда в Париж может столкнуться с определенными трудностями. Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике ранее выступал против подписания Осимхена, и эта позиция, вероятно, не изменилась.

Виктор в текущем сезоне забил 12 голов и отдал 5 ассистов в 15 матчах.

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