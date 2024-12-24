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Лилль собирается расторгнуть контракт с чемпионом мира 2018 года

Франция

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Лилль собирается расторгнуть контракт с чемпионом мира 2018 года

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Настоящее Самюэля Умтити отмечено неопределенностью и разочарованием. Центральный защитник, прибывший в "Лилль" в надежде восстановить свою карьеру после неудачного периода в "Лечче", переживает один из самых сложных моментов в своей карьере. Умтити не играл с января 2024 года, когда он провел лишь один полный матч в Кубке Франции. С тех пор новый рецидив давней травмы колена удерживает его вне поля и вне тренировок, оставляя его профессиональную карьеру под вопросом.

По информации Fichajes, "Лилль" собирается расторгнуть контракт с 31-летним игроком, поскольку "доги" потеряли надежду на то, что он сможет вернуться на тот уровень игры, который он демонстрировал в Италии. Последнее официальное сообщение от французского клуба было в августе, которое подтвердило новую операцию на колене, но с тех пор защитника окружает тишина. Расторжение контракта с игроком позволит "Лиллю" освободить фонд заработной платы, чтобы можно было использовать на дальнейшие трансферы.

Добавим, что в прошлом сезоне Самюэль Умтити провел 13 матчей, однако никакими результативными действиями не отметился.

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Лилль Самюэль Умтити
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Александр Гресь
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