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Лилль собирается расторгнуть контракт с чемпионом мира 2018 года
Футболист давно находится в лазарете
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Настоящее Самюэля Умтити отмечено неопределенностью и разочарованием. Центральный защитник, прибывший в "Лилль" в надежде восстановить свою карьеру после неудачного периода в "Лечче", переживает один из самых сложных моментов в своей карьере. Умтити не играл с января 2024 года, когда он провел лишь один полный матч в Кубке Франции. С тех пор новый рецидив давней травмы колена удерживает его вне поля и вне тренировок, оставляя его профессиональную карьеру под вопросом.
По информации Fichajes, "Лилль" собирается расторгнуть контракт с 31-летним игроком, поскольку "доги" потеряли надежду на то, что он сможет вернуться на тот уровень игры, который он демонстрировал в Италии. Последнее официальное сообщение от французского клуба было в августе, которое подтвердило новую операцию на колене, но с тех пор защитника окружает тишина. Расторжение контракта с игроком позволит "Лиллю" освободить фонд заработной платы, чтобы можно было использовать на дальнейшие трансферы.
Добавим, что в прошлом сезоне Самюэль Умтити провел 13 матчей, однако никакими результативными действиями не отметился.
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