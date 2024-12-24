Зидан отклонил предложения от нескольких топ-клубов - у легенды другие планы

Зинедин Зидан остается без работы уже на протяжении трех с половиной лет, с тех пор, как он покинул "Реал Мадрид". Однако, это не означает, что он исчез из-за отсутствия предложений от других топ-клубов.

Согласно информации от испанского издания Marca, 52-летний Зидан, который является одним из наиболее успешных тренеров за последние несколько лет, получал много предложений от различных европейских топ-клубов, в том числе от "Манчестер Юнайтед", "Пари Сен-Жермен", "Ювентуса" и мюнхенской "Баварии".

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Отмечается, что, несмотря на серьезный интерес от других команд, французский специалист хочет вернуться к работе только в мадридском "Реале", если такой вариант будет возможен. Также известно, что Зидан имеет желание возглавить сборную Франции, но это не случится раньше 2026 года, поскольку Дидье Дешам продлил свой контракт.

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Зинедин Зидан возглавлял "Реал" дважды, с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. Под его руководством "сливочные" выиграли 11 титулов, в том числе три трофея Лиги чемпионов подряд.