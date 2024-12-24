Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зидан отклонил предложения от нескольких топ-клубов - у легенды другие планы
Француз не хочет тренировать другие клубы, кроме Реала
Getty Images/Global Images Ukraine
Зинедин Зидан остается без работы уже на протяжении трех с половиной лет, с тех пор, как он покинул "Реал Мадрид". Однако, это не означает, что он исчез из-за отсутствия предложений от других топ-клубов.
Согласно информации от испанского издания Marca, 52-летний Зидан, который является одним из наиболее успешных тренеров за последние несколько лет, получал много предложений от различных европейских топ-клубов, в том числе от "Манчестер Юнайтед", "Пари Сен-Жермен", "Ювентуса" и мюнхенской "Баварии".
Отмечается, что, несмотря на серьезный интерес от других команд, французский специалист хочет вернуться к работе только в мадридском "Реале", если такой вариант будет возможен. Также известно, что Зидан имеет желание возглавить сборную Франции, но это не случится раньше 2026 года, поскольку Дидье Дешам продлил свой контракт.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Зинедин Зидан возглавлял "Реал" дважды, с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. Под его руководством "сливочные" выиграли 11 титулов, в том числе три трофея Лиги чемпионов подряд.
Популярное сейчас
- Усик с женой уже на пути в Украину. Фото
- Тымчик переподписал контракт с Динамо, новые подробности по делу Мудрика, интерес к Лунину. Главные новости за 23 декабря
- Миколенко ждут в Италии, – Sport.it
- Доннарумма показал, как он выглядит после повреждения. Фото
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы
- Одноклубник Мудрика оставил жену с двумя детьми ради соблазнительной модели