Нант хочет арендовать вингера Фенербахче

"Нант" продолжает борьбу за сохранение прописки в Лиге 1. Чтобы остаться в высшем дивизионе, "канарейки", которые находятся на 14-м месте в чемпионате, планируют быть активным во время предстоящего зимнего трансферного окна, набирая опытных игроков.

По информации турецкого медиа FotoMac, французский клуб заинтересован в услугах Дженгиза Ундера. 27-летний вингер по большей части находится на скамейке запасных в "Фенербахче", когда команду возглавил Жозе Моуринью. Футболист ранее выступал в Лиге 1, защищая цвета "Марселя", поэтому у игрока не должны возникнуть проблемы с адаптацией к французскому чемпионату. "Нант" рассматривает возможность аренды вингера "Фенербахче", а руководство "канареек" собирается в ближайшее время сконтактироваться с турецкой командой относительно трансфера игрока.

Добавим, что в этом сезоне Дженгиз Ундер провел 5 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился.