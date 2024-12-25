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Нант хочет арендовать вингера Фенербахче
Игрок хорошо знаком с французским чемпионатом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Нант" продолжает борьбу за сохранение прописки в Лиге 1. Чтобы остаться в высшем дивизионе, "канарейки", которые находятся на 14-м месте в чемпионате, планируют быть активным во время предстоящего зимнего трансферного окна, набирая опытных игроков.
По информации турецкого медиа FotoMac, французский клуб заинтересован в услугах Дженгиза Ундера. 27-летний вингер по большей части находится на скамейке запасных в "Фенербахче", когда команду возглавил Жозе Моуринью. Футболист ранее выступал в Лиге 1, защищая цвета "Марселя", поэтому у игрока не должны возникнуть проблемы с адаптацией к французскому чемпионату. "Нант" рассматривает возможность аренды вингера "Фенербахче", а руководство "канареек" собирается в ближайшее время сконтактироваться с турецкой командой относительно трансфера игрока.
Добавим, что в этом сезоне Дженгиз Ундер провел 5 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился.
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