  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Звездный форвард ПСЖ готов покинуть клуб в ближайшее время
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Звездный форвард ПСЖ готов покинуть клуб в ближайшее время

Франция

Несколько европейских команд уже проявили интерес к игроку

Звездный форвард ПСЖ готов покинуть клуб в ближайшее время

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Звездный форвард "Пари Сен-Жермен" готов покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.

По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, 26-летний Рандаль Коло Муани собирается покинуть "ПСЖ" в январе. Сейчас продолжаются активные переговоры с потенциальными клубами об аренде игрока. Парижане хотели бы включить в сделку условие о выкупе футболиста.

Читайте такжеПСЖ предложит одному из английских топ-клубов подписать своего форварда в январе

Существует большая вероятность того, что француз присоединится к одному из английских клубов. Уточняется, что не только "Ливерпуль", но и "Манчестер Юнайтед" внимательно следит за его ситуацией. Также интерес к игроку проявил "Тоттенхэм" и "РБ Лейпциг". Есть еще несколько команд, которые заинтересованы в потенциальном переходе нападающего.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Рандаль Коло Муани забил всего два гола и отдал один ассист в 14 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах. По версии известного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Забарный все ближе к уходу из Борнмута - появились новые подробности о будущем украинца
yellow-arrow
Нант хочет арендовать вингера Фенербахче
yellow-arrow
Нападающий Аякса рассматривает возможность переезда во французский чемпионат
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Пари Сен-Жермен Рандаль Коло Муани
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости