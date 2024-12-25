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Звездный форвард ПСЖ готов покинуть клуб в ближайшее время
Несколько европейских команд уже проявили интерес к игроку
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный форвард "Пари Сен-Жермен" готов покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.
По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, 26-летний Рандаль Коло Муани собирается покинуть "ПСЖ" в январе. Сейчас продолжаются активные переговоры с потенциальными клубами об аренде игрока. Парижане хотели бы включить в сделку условие о выкупе футболиста.
Существует большая вероятность того, что француз присоединится к одному из английских клубов. Уточняется, что не только "Ливерпуль", но и "Манчестер Юнайтед" внимательно следит за его ситуацией. Также интерес к игроку проявил "Тоттенхэм" и "РБ Лейпциг". Есть еще несколько команд, которые заинтересованы в потенциальном переходе нападающего.
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В этом сезоне Рандаль Коло Муани забил всего два гола и отдал один ассист в 14 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах. По версии известного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 30 миллионов евро.
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