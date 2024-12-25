Защитник Лилля может завершить карьеру из-за хронических травм

Французский футболист Самюэль Умтити может досрочно завершить свою карьеру. Об этом сообщает издание Sport.

31-летний игрок, который сейчас выступает за французский клуб "Лилль", уже длительное время борется с хроническими проблемами колена.

Эти травмы существенно ограничили его игровую практику в последние годы. Только в 2024 году Умтити перенес уже две операции.

По окончании сезона у "Лилля" заканчивается контракт с Самюэлем, и клуб не планирует продолжать сотрудничество с футболистом. Учитывая его постоянные проблемы со здоровьем, существует высокая вероятность того, что Умтити примет решение повесить бутсы на гвоздь.