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Защитник Лилля может завершить карьеру из-за хронических травм
Умтити может повесить бутсы на гвоздь
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Французский футболист Самюэль Умтити может досрочно завершить свою карьеру. Об этом сообщает издание Sport.
31-летний игрок, который сейчас выступает за французский клуб "Лилль", уже длительное время борется с хроническими проблемами колена.
Эти травмы существенно ограничили его игровую практику в последние годы. Только в 2024 году Умтити перенес уже две операции.
По окончании сезона у "Лилля" заканчивается контракт с Самюэлем, и клуб не планирует продолжать сотрудничество с футболистом. Учитывая его постоянные проблемы со здоровьем, существует высокая вероятность того, что Умтити примет решение повесить бутсы на гвоздь.
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