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Постекоглу размышляет о возвращении опорника Тоттенхэма после дисквалификации

Франция

Специалист выступил на пресс-конференции

Постекоглу размышляет о возвращении опорника Тоттенхэма после дисквалификации

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу рассказал, что дисквалификация Родриго Бентанкура вызвала разочарование, но игрок упорно работал на тренировках.

"Даже травмированные ребята всегда в команде, желая помочь, желая внести свой вклад. Они знают, что мы переживаем трудный момент, и для Родриго это было еще большее разочарование, потому что он не выбыл из-за травмы.

Как я уже говорил, он совершил ошибку, отбыл наказание и теперь хочет помочь команде. Хорошо, что он вернулся. Он упорно работал на тренировках", - сказал тренер.

Добавим, что 26 декабря "Тоттенхэм" сыграет против "Фореста". Начало - в 17:00 по Киеву.

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Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу Родриго Бентанкур
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