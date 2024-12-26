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Французский клуб нацелился на опорника Фламенго

Франция

Игрок может воссоединиться с бывшим тренером

Французский клуб нацелился на опорника Фламенго

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ренн" проводит слабый сезон в Лиге 1, находясь на 12-й позиции в турнирной таблице. После прихода Сампаоли, в клубе не существенно улучшились результаты и этой зимой "красно-черные" планируют быть активным на трансферном рынке, чтобы внести изменения в состав команды.

По информации Foot Mercato, французы нацелились на Эрика Пульгара из "Фламенго". 30-летний опорник находится на контракте до 31 декабря 2025 года с бразильцами, поэтому руководство клуба может рассмотреть продажу своего игрока. Кроме того, чилиец хорошо знаком с требованиями Сампаоли, когда тот возглавлял "Фламенго", поэтому футболист хотел бы воссоединиться с бывшим тренером во Франции. По данным transfermarkt, стоимость опорника составляет 5 млн евро.

Добавим, что в этом году Эрик Пульгар провел 47 матчей и отметился 4 ассистами.

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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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