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Назван лучший арбитр года по версии IFFHS. Он судил финал Евро-2024

Франция

Француз отработал немало топовых матчей

Назван лучший арбитр года по версии IFFHS. Он судил финал Евро-2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Продолжаются подведение итогов года в Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). На этот раз организация определяла лучшего арбитра мира, и с результатом 129 очков победу в этой номинации одержал Франсуа Летексье. Французский рефери на 43 очка опередил своего коллегу по цеху Славко Винчича, который занял второе место.

"В возрасте 35 лет Франсуа Летексье стал лучшим арбитром мира 2024 года по версии IFFHS благодаря своей ведущей роли в мировом судействе, судя престижные матчи на национальном и европейском уровнях. Он был назначен УЕФА арбитром финала ЕВРО-2024 Испания - Англия в июле и важнейших матчей Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Реал" и "Боруссия Дортмунд" - "Барселона", где он контролировал матчи высокой интенсивности с исключительной производительностью", - говорится в заявлении IFFHS.

Отметим, что в предыдущие два года лучшим арбитром мира по версии IFFHS признавали поляка Шимона Марциняка.

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IFFHS Рейтинг IFFHS арбитр судья
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Источник:
IFFHS
Опубликовал: Александр Гресь
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