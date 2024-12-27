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Экс-игрок ПСЖ о взаимоотношениях с Ибрагимовичем в Париже: Как только я приехал, нас пытались столкнуть друг с другом
Слухи об их напряженных отношениях действительно тогда были
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Эдинсон Кавани провел семь лет в составе "ПСЖ". Уругваец тогда в основном играл на фланге, поскольку в центре нападения был Златан Ибрагимович, что подпитывало слухи о соперничестве между ними. "Матадор" решил положить конец тем слухам.
"Я никогда не думал о том, чтобы занять его место. Я был сосредоточен на том, что должен делать как вингер. Но вокруг этой истории было создано много мифов. Как только я приехал, нас пытались столкнуть друг с другом. У нас разные характеры, но этого антагонизма не существует. У меня была своя роль в команде, а Златан был партнером по команде, которого я уважал, со своим собственным способом существования", - цитирует слова уругвайца Foot Mercato.
Отметим, что Кавани и Ибрагимович играли вместе в "ПСЖ" с 2013 по 2016 гг.
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