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Клуб из Саудовской Аравии может перехватить перспективного форварда Лиги 1 зимой

Франция

За нападающим следит большое количество европейских топ-клубов

Клуб из Саудовской Аравии может перехватить перспективного форварда Лиги 1 зимой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Саудовский "Аль-Наср" может попытаться подписать талантливого нападающего "Лилля" в ближайшее трансферное окно. Его действующий контракт с клубом истекает летом следующего года.

По информации от журналиста Экрема Конура, "Аль-Наср" готов заплатить за 24-летнего Джонатана Дэвида около 10-15 миллионов евро. Уже вскоре саудовский клуб может сделать предложение по его трансферу. Они готовы предложить ему большую зарплату, чем европейские топ-клубы. Известно, что канадец хочет получать в год примерно 6 миллионов евро.

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Отмечается, что за талантливым игроком продолжает следить "ПСЖ", а также ведущие итальянские и английские клубы, в частности называют такие команды: "Ювентус", "Милан", "Наполи", "Арсенал", "Астон Вилла", "Манчестер Юнайтед", "Вест Хэм", "Тоттенхэм" и "Ньюкасл".

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В этом сезоне Джонатан Дэвид забил 17 голов и отдал 5 результативных передач в 26 матчах за "Лилль" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

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Аль-Наср Лилль Джонатан Дэвид
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Источник:
Ekrem Konur
Опубликовал: Андрей Журба
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