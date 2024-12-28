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Приплела Месси. Лига 1 затроллила Роналду в ответ на его сравнения с чемпионатом Саудовской Аравии
Знают чем бить
Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный аккаунт Лиги 1 (испанская версия) отреагировал на недавние слова Криштиану Роналду. Напомним, португалец раскритиковал чемпионат Франции.
"Конечно, я действительно считаю, что Про-лига Саудовской Аравии лучше французской Лиги 1. Во Франции есть только "Пари Сен-Жермен". Все остальные команды не дотягивают до их уровня.
Попробуйте побегать в невероятную жару, 38, 39, 40 градусов, которая здесь, в Саудовской Аравии... Это трудно", - сказал Роналду со сцены Globe Soccer Awards.
Лига 1, в ответ, опубликовала фото Лионеля Месси с кубком Чемпионата мира. Фотография сопровождалась подписью: "Как Лео Месси играет при температуре 38 градусов".
Leo Messi jugando con 38 grados ???????????????? pic.twitter.com/2AWglqm8zk— Ligue 1 Español (@Ligue1_ESP) December 28, 2024
Напомним, Месси выступал в Лиге 1 в период с 2021-го по 2023-й год, когда защищал цвета "ПСЖ".
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