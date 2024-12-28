Приплела Месси. Лига 1 затроллила Роналду в ответ на его сравнения с чемпионатом Саудовской Аравии

Официальный аккаунт Лиги 1 (испанская версия) отреагировал на недавние слова Криштиану Роналду. Напомним, португалец раскритиковал чемпионат Франции.

"Конечно, я действительно считаю, что Про-лига Саудовской Аравии лучше французской Лиги 1. Во Франции есть только "Пари Сен-Жермен". Все остальные команды не дотягивают до их уровня.

Попробуйте побегать в невероятную жару, 38, 39, 40 градусов, которая здесь, в Саудовской Аравии... Это трудно", - сказал Роналду со сцены Globe Soccer Awards.