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ПСЖ готов подписать звездного вингера Ливерпуля

Франция

За игроком также следит Барселона

ПСЖ готов подписать звездного вингера Ливерпуля

Getty Images/Global Images Ukraine

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Французский "Пари Сен-Жермен" готов предложить "Ливерпулю" 60 миллионов евро и одного из игроков команды в обмен на колумбийского вингера Луиса Диаса.

Согласно сообщению от издания CaughtOffside, "ПСЖ" и "Барселона" заинтересованы в подписании 27-летнего Луиса Диаса из "Ливерпуля". Известно, что игрок пока что не договорился с мерсисайдским клубом о продлении контракта, однако руководство "красных" не думает о возможной продаже одного из своих ключевых футболистов.

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В этом сезоне Луис Диас забил 12 голов и отдал три ассиста в 24 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах. Его стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 85 миллионов евро.

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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Андрей Журба
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