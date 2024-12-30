ПСЖ готов подписать звездного вингера Ливерпуля

Французский "Пари Сен-Жермен" готов предложить "Ливерпулю" 60 миллионов евро и одного из игроков команды в обмен на колумбийского вингера Луиса Диаса.

Согласно сообщению от издания CaughtOffside, "ПСЖ" и "Барселона" заинтересованы в подписании 27-летнего Луиса Диаса из "Ливерпуля". Известно, что игрок пока что не договорился с мерсисайдским клубом о продлении контракта, однако руководство "красных" не думает о возможной продаже одного из своих ключевых футболистов.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Луис Диас забил 12 голов и отдал три ассиста в 24 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах. Его стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 85 миллионов евро.