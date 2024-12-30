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Нант объявил о подписании контракта с опытным чемпионом Европы
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Португальский голкипер Антони Лопеш сменил клубную прописку. После длительного выступления за "Лион", футболист решил принять новый вызов и подписал контракт с "Нантом".
34-летний голкипер присоединится к французскому клубу на правах свободного агента. Лопеш с "Нантом" подписал двухлетний контракт.
Антони в текущем сезоне за "Лион" не сыграл ни в одном матче. Transfermarkt оценивает стоимость трансфера голкипера в 1,5 млн евро.
✍️????— FC Nantes (@FCNantes) December 30, 2024
Anthony Lopes est Jaune et Vert !#OnEstNantes pic.twitter.com/ofou7ru8UY
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