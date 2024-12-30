Нант объявил о подписании контракта с опытным чемпионом Европы

Португальский голкипер Антони Лопеш сменил клубную прописку. После длительного выступления за "Лион", футболист решил принять новый вызов и подписал контракт с "Нантом".

34-летний голкипер присоединится к французскому клубу на правах свободного агента. Лопеш с "Нантом" подписал двухлетний контракт.

Антони в текущем сезоне за "Лион" не сыграл ни в одном матче. Transfermarkt оценивает стоимость трансфера голкипера в 1,5 млн евро.