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Нант объявил о подписании контракта с опытным чемпионом Европы

Франция

Официально

Нант объявил о подписании контракта с опытным чемпионом Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Португальский голкипер Антони Лопеш сменил клубную прописку. После длительного выступления за "Лион", футболист решил принять новый вызов и подписал контракт с "Нантом".

34-летний голкипер присоединится к французскому клубу на правах свободного агента. Лопеш с "Нантом" подписал двухлетний контракт.

Антони в текущем сезоне за "Лион" не сыграл ни в одном матче. Transfermarkt оценивает стоимость трансфера голкипера в 1,5 млн евро.

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Нант Антони Лопеш
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