Ланс прислал предложение относительно покупки молодого таланта Лиона

Гифт Орбан не вписывается в планы Пьера Сажа, который отдает предпочтение Жоржу Микаутадзе и Александру Ляказетту в атаке. "Лион" очень заинтересован в продаже нигерийца и начали поступать первые предложения по его трансферу.

По информации L'Equipe, в понедельник "Ланс" прислал оффер по приобретению 22-летнего нападающего. Однако это предложение даже близко не соответствует сумме, которую просит "Лион" (около 12 млн евро), а "Хоффенхайм" также заинтересован в игроке. Немецкий клуб уже сделал два предложения за нигерийца, и второе, за 10 млн евро и датированное прошлой неделей, близко к требованиям "Лиона".

Добавим, что в этом сезоне Гифт Орбан провел 5 матчей, где отметился 2 голами.