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На этот раз не Ланс. Бывшая звезда Лиги 1 возвращается во Францию

Франция

Уже вскоре ожидается официальное объявление

На этот раз не Ланс. Бывшая звезда Лиги 1 возвращается во Францию

Фото - Twitter / X - Fabrizio Romano

Новина українською

Бывший 29-летний звездный хавбек Лиги 1 снова возвращается во Францию.

По информации от инсайдера Фабрицио Романо, Секо Фофана переходит в "Ренн" из "Аль-Насра" за сумму в размере более 20 миллионов евро. Между игроком и клубом была достигнута договоренность. В ближайшие дни будет официально объявлено о его трансфере.

Отмечается, что ивуариец уже прошел первую часть медицинского обследования в новом клубе. Сейчас финализируются последние детали по документам.

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Последние полтора года Фофана провел в аренде за саудовский "Аль-Иттифак", сыграв в 29 матчах за этот клуб. Соглашение об аренде будет расторгнуто, и тогда футболист сможет присоединиться к французской команде.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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