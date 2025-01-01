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Топ-клубы Европы заинтересовались форвардом ПСЖ

Франция

Коло Муани может сменить клубную прописку

Топ-клубы Европы заинтересовались форвардом ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "ПСЖ" Рандаль Коло Муани может покинуть Лигу 1. И, как сообщает L'Équipe, круг потенциальных покупателей постоянно расширяется.

Последним клубом, который проявил заинтересованность в услугах Коло Муани, стала "Астон Вилла". До этого интерес к французскому форварду проявляли такие гранды как: "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Милан", "Ювентус", "РБ Лейпциг" и "Бавария".

Несмотря на широкий интерес к Коло Муани, наиболее вероятным местом для продолжения его карьеры выдаётся Германия. Именно немецкие клубы готовы предложить выгодные условия как для самого футболиста, так и для "Пари Сен-Жермен".

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Источник:
L'Équipe
Опубликовал: Екатерина Власова
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