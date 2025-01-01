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Топ-клубы Европы заинтересовались форвардом ПСЖ
Коло Муани может сменить клубную прописку
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "ПСЖ" Рандаль Коло Муани может покинуть Лигу 1. И, как сообщает L'Équipe, круг потенциальных покупателей постоянно расширяется.
Последним клубом, который проявил заинтересованность в услугах Коло Муани, стала "Астон Вилла". До этого интерес к французскому форварду проявляли такие гранды как: "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Милан", "Ювентус", "РБ Лейпциг" и "Бавария".
Несмотря на широкий интерес к Коло Муани, наиболее вероятным местом для продолжения его карьеры выдаётся Германия. Именно немецкие клубы готовы предложить выгодные условия как для самого футболиста, так и для "Пари Сен-Жермен".
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