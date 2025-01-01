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Официально: Ренн приобрел опытного полузащитника Аль-Насра

Франция
Обновлено

Первый трансфер французского клуба в 2025 году

Официально: Ренн приобрел опытного полузащитника Аль-Насра

Фото - Twitter / X - Fabrizio Romano

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"Ренн" объявил о подписании контракта с опытным центральным полузащитником Секо Фофаной.

Ивуариец подписал соглашение с французским клубом до 30 июня 2029 года. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила около 20 миллионов евро.

Фофана 2024 год провел в Саудовской Аравии, где выступал за "Аль-Иттифак" на правах аренды от "Аль-Насра". Секо в текущем сезоне сыграл 15 матчей - 1081 минуту.

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Источник:
Stade Rennais F.C.
Опубликовал: Екатерина Власова
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