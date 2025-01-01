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Официально: Ренн приобрел опытного полузащитника Аль-Насра
Первый трансфер французского клуба в 2025 году
Фото - Twitter / X - Fabrizio Romano
"Ренн" объявил о подписании контракта с опытным центральным полузащитником Секо Фофаной.
Ивуариец подписал соглашение с французским клубом до 30 июня 2029 года. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила около 20 миллионов евро.
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Époustouflant avec Lens en 2022 et en 2023, le milieu de terrain s'engage jusqu'en 2029 avec le SRFC. Bienvenue Seko. ✊
Фофана 2024 год провел в Саудовской Аравии, где выступал за "Аль-Иттифак" на правах аренды от "Аль-Насра". Секо в текущем сезоне сыграл 15 матчей - 1081 минуту.
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