Хоффенхайм уже договорился с Лионом о трансфере их форварда - Романо

"Хоффенхайм" может подписать контракт с нигерийским форвардом "Лиона" Гифтом Орбаном.

Как сообщил Фабрицио Романо, оба клуба уже достигли согласия по трансферу футболиста. Осталось лишь согласовать личные условия договора с самим игроком, после чего переход можно считать завершенным.

Орбан в текущем сезоне сыграл 5 матчей, в которых забил 2 гола.