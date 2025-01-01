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Хоффенхайм уже договорился с Лионом о трансфере их форварда - Романо

Франция

Осталось лишь согласовать личные условия договора с самим игроком

Хоффенхайм уже договорился с Лионом о трансфере их форварда - Романо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Хоффенхайм" может подписать контракт с нигерийским форвардом "Лиона" Гифтом Орбаном.

Как сообщил Фабрицио Романо, оба клуба уже достигли согласия по трансферу футболиста. Осталось лишь согласовать личные условия договора с самим игроком, после чего переход можно считать завершенным.

Орбан в текущем сезоне сыграл 5 матчей, в которых забил 2 гола.

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Лион Хоффенхайм (Зинсхайм) Гифт Орбан
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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