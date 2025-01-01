Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хоффенхайм уже договорился с Лионом о трансфере их форварда - Романо
Осталось лишь согласовать личные условия договора с самим игроком
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Хоффенхайм" может подписать контракт с нигерийским форвардом "Лиона" Гифтом Орбаном.
Как сообщил Фабрицио Романо, оба клуба уже достигли согласия по трансферу футболиста. Осталось лишь согласовать личные условия договора с самим игроком, после чего переход можно считать завершенным.
Орбан в текущем сезоне сыграл 5 матчей, в которых забил 2 гола.
Читайте такжеЛиверпуль – МЮ, Юве – Милан и дерби Рима для Довбика. Расписание футбола на 30 декабря – 5 января
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Рух будет доигрывать вторую часть сезона юношеской командой
- Леоненко жестко ответил Яремчуку: Пока ему лучше не попадаться мне на глаза
- Финансовые проблемы могли побудить Козловского объединить Рух с Карпатами
- Ливерпуль – МЮ, Юве – Милан и дерби Рима для Довбика. Расписание футбола на 30 декабря – 5 января
- Дилетта Леотта: невероятная мама и икона итальянского телевидения, покорившая сердце Кариуса
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000