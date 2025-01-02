Марсель возродил интерес к одному из ключевых игроков Фулхэма

"Марсель" под руководством Роберто Де Дзерби проводит один из лучших сезонов за последние несколько лет, однако итальянец хочет усилить свою команду в зимнее трансферное окно. Французский клуб снова обратил внимание в сторону Англии, чтобы во второй раз попытаться подписать игрока лондонского клуба.

Речь идет об Андреасе Перейре из "Фулхэма", которого "Марсель" хотел подписать прошлым летом, однако "дачники" отклонили предложение трансфера. Французский клуб предложил 25 млн евро, но его предложение было отклонено командой Премьер-лиги. Вскоре они сделают еще одно предложение по бразильцу, поскольку Роберто Де Дзерби определил полузащитника как "наивысший приоритет". Также не стоит забывать о "Палмейрасе", который также заинтересован в услугах 29-летнего игрока.

Добавим, что в этом сезоне Андреас Перейра сыграл 17 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.