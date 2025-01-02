Доннарумма вернулся к тренировкам с ПСЖ после ужасной травмы

Джанлуиджи Доннарумма, голкипер "ПСЖ" и национальной сборной Италии, вернулся к тренировкам после травмы лица, которую получил во время матча с "Монако".

Напомним, что защитник "Монако" Стефан Синго шипами расчесал кожу лица Доннаруммы. Итальянский голкипер покинул поле на 22-й минуте встречи.

Джанлуиджи запретили тренироваться в течение двух недель, чтобы не повредить швы на лице.