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Доннарумма вернулся к тренировкам с ПСЖ после ужасной травмы
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Джанлуиджи Доннарумма, голкипер "ПСЖ" и национальной сборной Италии, вернулся к тренировкам после травмы лица, которую получил во время матча с "Монако".
✅ @donnarumma https://t.co/GdwEA9wKuj pic.twitter.com/aksCXkzGzp— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 2, 2025
Напомним, что защитник "Монако" Стефан Синго шипами расчесал кожу лица Доннаруммы. Итальянский голкипер покинул поле на 22-й минуте встречи.
Джанлуиджи запретили тренироваться в течение двух недель, чтобы не повредить швы на лице.
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