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Монако готов оформить трансфер талантливого экс-нападающего Арсенала
Игрок является главным кандидатом монегасков на усиление атаки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий лондонского "Арсенала" близок к тому, чтобы перейти в "Монако".
Как сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 21-летний форвард австрийского "Штурм Грац" Мика Биерет согласился на трансфер в "Монако". Между сторонами продолжаются переговоры относительно окончательной суммы трансфера. Руководство монегасков близко к достижению договоренности о переходе юного таланта.
Мика Биерет считается воспитанником академии "Арсенала". Летом прошлого года лондонский клуб продал его в "Штурм" за почти 5 миллионов евро, прописав в соглашении процент от следующей продажи футболиста.
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В этом сезоне Мика Биерет забил 14 голов и отдал 5 результативных передач во всех турнирах за "Штурм", в том числе он отметился двумя забитыми мячам в Лиге чемпионов.
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