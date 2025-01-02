Монако готов оформить трансфер талантливого экс-нападающего Арсенала

Бывший нападающий лондонского "Арсенала" близок к тому, чтобы перейти в "Монако".

Как сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 21-летний форвард австрийского "Штурм Грац" Мика Биерет согласился на трансфер в "Монако". Между сторонами продолжаются переговоры относительно окончательной суммы трансфера. Руководство монегасков близко к достижению договоренности о переходе юного таланта.

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Мика Биерет считается воспитанником академии "Арсенала". Летом прошлого года лондонский клуб продал его в "Штурм" за почти 5 миллионов евро, прописав в соглашении процент от следующей продажи футболиста.

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В этом сезоне Мика Биерет забил 14 голов и отдал 5 результативных передач во всех турнирах за "Штурм", в том числе он отметился двумя забитыми мячам в Лиге чемпионов.