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Роналду в ПСЖ не будет? Источники французского гранда сообщили о трансферных планах команды
Эксклюзивная информация
Getty Images/Global Images Ukraine
Озвучена трансферная стратегия французского "Пари Сен-Жермен" на ближайшее время.
Как сообщает авторитетный журналист Бен Джейкобс со ссылкой на источники французского гранда, "ПСЖ" пока не планирует приглашать в клуб Криштиану Роналду. Стратегия парижан заключается в том, чтобы отойти от подписаний звездных игроков.
Сейчас руководство команды пытается покупать молодых и перспективных игроков, особенно тех, кто имеет французское гражданство.
Напомним, что 39-летний Криштиану Роналду может стать свободным агентом этим летом, однако "Аль-Наср" активно работает над продлением его контракта.
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Ранее Патрис Эвра рассказал о том, как Криштиану Роналду мог оказаться в "ПСЖ" в 2018 году.
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