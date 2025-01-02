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Роналду в ПСЖ не будет? Источники французского гранда сообщили о трансферных планах команды

Франция

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Роналду в ПСЖ не будет? Источники французского гранда сообщили о трансферных планах команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Озвучена трансферная стратегия французского "Пари Сен-Жермен" на ближайшее время.

Как сообщает авторитетный журналист Бен Джейкобс со ссылкой на источники французского гранда, "ПСЖ" пока не планирует приглашать в клуб Криштиану Роналду. Стратегия парижан заключается в том, чтобы отойти от подписаний звездных игроков.

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Сейчас руководство команды пытается покупать молодых и перспективных игроков, особенно тех, кто имеет французское гражданство.

Напомним, что 39-летний Криштиану Роналду может стать свободным агентом этим летом, однако "Аль-Наср" активно работает над продлением его контракта.

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Ранее Патрис Эвра рассказал о том, как Криштиану Роналду мог оказаться в "ПСЖ" в 2018 году.

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Источник:
Ben Jacobs
Опубликовал: Андрей Журба
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