Роналду в ПСЖ не будет? Источники французского гранда сообщили о трансферных планах команды

Озвучена трансферная стратегия французского "Пари Сен-Жермен" на ближайшее время.

Как сообщает авторитетный журналист Бен Джейкобс со ссылкой на источники французского гранда, "ПСЖ" пока не планирует приглашать в клуб Криштиану Роналду. Стратегия парижан заключается в том, чтобы отойти от подписаний звездных игроков.

Сейчас руководство команды пытается покупать молодых и перспективных игроков, особенно тех, кто имеет французское гражданство.

Напомним, что 39-летний Криштиану Роналду может стать свободным агентом этим летом, однако "Аль-Наср" активно работает над продлением его контракта.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ранее Патрис Эвра рассказал о том, как Криштиану Роналду мог оказаться в "ПСЖ" в 2018 году.