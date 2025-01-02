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Главный тренер ПСЖ - о трансферах в январе: Мы всегда открыты к тому, чтобы усилить состав команды
Наставник парижан прокомментировал работу клуба на трансферном рынке
Фото - Twitter / X
Луис Энрике во время своей пресс-конференции рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.
"Будем ли мы кого-то подписывать в январе? Мы всегда открыты к тому, чтобы усилить состав команды, если такая возможность существует".
"Конечно, мы попробуем это сделать, если таким образом мы сможем улучшить нашу команду, однако это будет очень сложно, ведь лучшие игроки, как правило, недоступны в январе", — сказал Энрике во время собственной пресс-конференции.
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Заметим, что на данный момент "ПСЖ" является лидером чемпионата Франции с 40 очками после 16-ти туров, не потерпев ни одного поражения в этом сезоне.
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