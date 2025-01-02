Главный тренер ПСЖ - о трансферах в январе: Мы всегда открыты к тому, чтобы усилить состав команды

Луис Энрике во время своей пресс-конференции рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

"Будем ли мы кого-то подписывать в январе? Мы всегда открыты к тому, чтобы усилить состав команды, если такая возможность существует".

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"Конечно, мы попробуем это сделать, если таким образом мы сможем улучшить нашу команду, однако это будет очень сложно, ведь лучшие игроки, как правило, недоступны в январе", — сказал Энрике во время собственной пресс-конференции.

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Заметим, что на данный момент "ПСЖ" является лидером чемпионата Франции с 40 очками после 16-ти туров, не потерпев ни одного поражения в этом сезоне.