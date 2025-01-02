  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Главный тренер ПСЖ - о трансферах в январе: Мы всегда открыты к тому, чтобы усилить состав команды
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главный тренер ПСЖ - о трансферах в январе: Мы всегда открыты к тому, чтобы усилить состав команды

Франция

Наставник парижан прокомментировал работу клуба на трансферном рынке

Главный тренер ПСЖ - о трансферах в январе: Мы всегда открыты к тому, чтобы усилить состав команды

Фото - Twitter / X

Новина українською

Луис Энрике во время своей пресс-конференции рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

"Будем ли мы кого-то подписывать в январе? Мы всегда открыты к тому, чтобы усилить состав команды, если такая возможность существует".

Читайте такжеРоналду в ПСЖ не будет? Источники французского гранда сообщили о трансферных планах команды

"Конечно, мы попробуем это сделать, если таким образом мы сможем улучшить нашу команду, однако это будет очень сложно, ведь лучшие игроки, как правило, недоступны в январе", — сказал Энрике во время собственной пресс-конференции.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Заметим, что на данный момент "ПСЖ" является лидером чемпионата Франции с 40 очками после 16-ти туров, не потерпев ни одного поражения в этом сезоне.

По теме
yellow-arrow
Бывший голкипер сборной Германии хочет приобрести ФК Бордо
yellow-arrow
Кристал Пэлас готов купить хавбека у Лиона
yellow-arrow
Роналду в ПСЖ не будет? Источники французского гранда сообщили о трансферных планах команды
Луис Энрике Пари Сен-Жермен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
PSG
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости