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Бывший голкипер сборной Германии хочет приобрести ФК Бордо
Бордо находится в сложном финансовом положении
Фото: twitter.com/FCBayern
Бывший голкипер сборной Германии Оливер Кан рассматривает возможность приобретения французского футбольного клуба "Бордо". Об этом сообщает издание Sud-Ouest.
Как стало известно, бывший президент марсельского "Олимпика" Жак-Анри Эйро от имени Кана связался с владельцем "Бордо" Жераром Лопесом для обсуждения условий возможной продажи клуба.
"Бордо" находится в сложном финансовом положении. Клуб подал заявление о банкротстве. Летом прошлого года сделка о продаже клуба американской компании Fenway Sports Group, владельцу "Ливерпуля", сорвалась.
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