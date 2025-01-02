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Бывший голкипер сборной Германии хочет приобрести ФК Бордо

Франция

Бордо находится в сложном финансовом положении

Бывший голкипер сборной Германии хочет приобрести ФК Бордо

Фото: twitter.com/FCBayern

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Бывший голкипер сборной Германии Оливер Кан рассматривает возможность приобретения французского футбольного клуба "Бордо". Об этом сообщает издание Sud-Ouest.

Как стало известно, бывший президент марсельского "Олимпика" Жак-Анри Эйро от имени Кана связался с владельцем "Бордо" Жераром Лопесом для обсуждения условий возможной продажи клуба.

"Бордо" находится в сложном финансовом положении. Клуб подал заявление о банкротстве. Летом прошлого года сделка о продаже клуба американской компании Fenway Sports Group, владельцу "Ливерпуля", сорвалась.

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Оливер Кан Бордо
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Источник:
Sud-Ouest
Опубликовал: Екатерина Власова
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