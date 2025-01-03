Защитник ПСЖ не хочет продолжать сотрудничество со своим клубом. Манчестер Юнайтед внимательно следит за ситуацией

Левый защитник "ПСЖ" Нуну Мендеш не планирует продлевать контракт с парижским клубом, который рассчитан до июня 2026 года. Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.

Особое внимание к ситуации с Мендешем проявляет "Манчестер Юнайтед". Английский гранд уже давно интересуется португальцем и готов воспользоваться возможностью подписать игрока.

Добавим, что Нуну в текущем сезоне сыграл 16 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.