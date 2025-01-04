Лига 1, 16-й тур

Ницца, Альянц Ривьера

Ницца – Ренн 3:2

Голы: Гессан 12, Диоп 34, Лаборд 45+5 – Калимуэндо 27, Трюффер 49

Во время зимней паузы в Лиге 1 "Ренн" стал главным ньюсмейкером, готовя амбициозные закупки в январское трансферное окно. Под проект Хорхе Сампаоли обещали солидное пополнение, в частности, "красно-черные" надеются спасти сезон подписанием сразу троих бывших подопечных тренера "Ниццы" Франка Эса.

Экс-капитан "Ланс" Секо Фофана вышел этим вечером на замену. Следующим на днях может придти голкипер Брис Самба. Сегодняшний вечер лишний раз подтвердил, что подписание вратаря сборной Франции – дело необходимое. Дело и в стиле Сампаоли, заточенного на обязательный выход из обороны через короткий пас. И в пропавших кошачьих рефлексах 39-летней легенды.

Манданда несколько раз ошибался в простых передачах в первом тайме. Одна из таких ошибок стала фатальной, когда Софиан Диоп снова вывел "Ниццу" вперед на 34-й минуте. До этого "орлята" за счет прессинга выглядели предпочтительнее, хотя в целом эту игру можно было назвать абсолютно равной. В частности, мяч Калимуэндо – фирменный для стиля Сампаоли, и таких вещей мы со временем будем видеть все больше. "Ренн" в надежных руках.

В первой половине у обоих залетело все и даже больше, чем должно было. И в целом тайм выдался предельно ярким. Впрочем, Эсу удалось успокоить игру после перерыва. Обе команды перестроились, но пошло на пользу это хозяевам.

На следующих выходных, когда Сампаоли впервые встретится со своими экс-подопечными по "Марселю", свою бывшую легенду "олимпийцы" вряд ли увидят на поле. Разве что Самба не успеет прибыть. Печальный, но закономерный конец для Манданда.

Ницца: Булка – Бар, Абдельмонем, Ндайшиме, Менди – Ндомбеле, Будауи – Диоп (Мукоко, 86), Буанани (Чо, 71), Гессан – Лаборд (Росарио, 70)

Ренн: Манданда – Файе (Фофана, 64), Эстигор, Хатебур – Трюффер, Матусива, Джеймс (Гомес, 85), Ассиньон – Гренбек (Гуири, 46), Блас – Калимуэндо

Удаление: Росарио 90+2