Вратарь Ренна получил поддержку от тренера клуба

Вратарь французского "Ренна" получил поддержку от тренера клуба.

По словам RMC Sport, Хорхе Сампаоли поддержал вратаря Стива Манданду. Главный тренер сказал, что у футболиста сложный период.

"Это сложная ситуация. Существует много предположений. Это непросто для игрока. Он человек, который страдает. В прессе много говорят о нем, о том, что он может покинуть клуб. Я понимаю его дискомфорт.

Ситуация сложная из-за слухов. Он наш страж, но эти слухи не помогают ему и не влияют на него", - заявил главный тренер.