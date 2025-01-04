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Вратарь Ренна получил поддержку от тренера клуба
Тренер отнёсся с пониманием
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь французского "Ренна" получил поддержку от тренера клуба.
По словам RMC Sport, Хорхе Сампаоли поддержал вратаря Стива Манданду. Главный тренер сказал, что у футболиста сложный период.
"Это сложная ситуация. Существует много предположений. Это непросто для игрока. Он человек, который страдает. В прессе много говорят о нем, о том, что он может покинуть клуб. Я понимаю его дискомфорт.
Ситуация сложная из-за слухов. Он наш страж, но эти слухи не помогают ему и не влияют на него", - заявил главный тренер.
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Напомним, 3 января "Ренн" уступил "Ницце" со счётом 2:3. В данный момент "Ренн" 12-й в турнирной таблице.
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