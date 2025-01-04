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Бывший тренер Шахтера назвал, в какой лиге сильны игроки и тренеры

Франция

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Бывший тренер Шахтера назвал, в какой лиге сильны игроки и тренеры

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Марселя" Роберто Де Дзерби поделился своим мнением о чемпионате Франции спустя полгода в "Марселе".

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"Эта лига сильнее, чем люди думают за пределами Франции. Но это, конечно, мало известно людям, которые управляют этим, поскольку Лига 1 за пределами Франции имеет репутацию лиги низкого уровня".

"Здесь очень сильные игроки и тренеры, полные стадионы и отличная атмосфера на них. Возможно, этот чемпионат плохо рекламируется по сравнению с Премьер-лигой, которая является лучшим чемпионатом Европы, или Серией А, Ла Лигой и Бундеслигой. Не знаю, это проблема менеджмента или проблема общения за рубежом.

Это обидно, потому что есть очень сильные игроки, которых потом переводят в Премьер-лигу, Германию или другие чемпионаты, когда они могли бы остаться во Франции", — сказал итальянец.

Напомним, сейчас "Марсель" занимает второе место в турнирной таблице.

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Марсель Роберто Де Дзерби
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Источник:
abola
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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