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Один из лидеров чемпионата Франции продлил контракт с главным тренером

Франция

Всё устраивает

Один из лидеров чемпионата Франции продлил контракт с главным тренером

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Один из лидеров чемпионата Франции продлил контракт с главным тренером.

"Монако" объявил о продлении контракта с Ади Хюттером ещё на два сезона. Теперь контракт с клубом действителен до 30 июня 2027 года.

Ади Хюттер стал тренером французского ТОП-клуба 4 июля 2023 года и уже провёл 60 матчей с командой.

В нынешнем сезоне Хюттер будучи тренером выиграл 13 матчей во всех турнирах, 4 матча сыграл вничью и 6 раз проиграл.

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Сейчас "Монако" в Лиге 1 занимает 3-е место с 30-ю набранными очками. В Лиге Чемпионов французский клуб расположился на 16-м месте, отставая от ТОП-8 на 3 очка.

Также команда продолжает участвовать в Кубке Франции.

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Источник:
AS Monaco
Опубликовал: Владислав Прийменко
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