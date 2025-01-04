Один из лидеров чемпионата Франции продлил контракт с главным тренером.

"Монако" объявил о продлении контракта с Ади Хюттером ещё на два сезона. Теперь контракт с клубом действителен до 30 июня 2027 года.

L’AS Monaco est heureux d’annoncer la prolongation du contrat d’Adi Hütter pour deux saisons supplémentaires ????



L’entraîneur autrichien est désormais lié au club de la Principauté jusqu’au 30 juin 2027 ❤️????#Hütter2027 pic.twitter.com/y4vCCRdBrf — AS Monaco ???????? (@AS_Monaco) January 4, 2025

Ади Хюттер стал тренером французского ТОП-клуба 4 июля 2023 года и уже провёл 60 матчей с командой.

В нынешнем сезоне Хюттер будучи тренером выиграл 13 матчей во всех турнирах, 4 матча сыграл вничью и 6 раз проиграл.

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Сейчас "Монако" в Лиге 1 занимает 3-е место с 30-ю набранными очками. В Лиге Чемпионов французский клуб расположился на 16-м месте, отставая от ТОП-8 на 3 очка.

Также команда продолжает участвовать в Кубке Франции.