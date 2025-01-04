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Один из лидеров чемпионата Франции продлил контракт с главным тренером
Всё устраивает
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Один из лидеров чемпионата Франции продлил контракт с главным тренером.
"Монако" объявил о продлении контракта с Ади Хюттером ещё на два сезона. Теперь контракт с клубом действителен до 30 июня 2027 года.
L’AS Monaco est heureux d’annoncer la prolongation du contrat d’Adi Hütter pour deux saisons supplémentaires ????— AS Monaco ???????? (@AS_Monaco) January 4, 2025
L’entraîneur autrichien est désormais lié au club de la Principauté jusqu’au 30 juin 2027 ❤️????#Hütter2027 pic.twitter.com/y4vCCRdBrf
Ади Хюттер стал тренером французского ТОП-клуба 4 июля 2023 года и уже провёл 60 матчей с командой.
В нынешнем сезоне Хюттер будучи тренером выиграл 13 матчей во всех турнирах, 4 матча сыграл вничью и 6 раз проиграл.
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Сейчас "Монако" в Лиге 1 занимает 3-е место с 30-ю набранными очками. В Лиге Чемпионов французский клуб расположился на 16-м месте, отставая от ТОП-8 на 3 очка.
Также команда продолжает участвовать в Кубке Франции.
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