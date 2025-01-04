Лига 1. 16-й тур

Лилль, Пьер Моруа



Лилль – Нант 1:1



Голы: Гудмундссон 41 – Аблин 70 (п)

"Лилль" не вернул себе третью позицию в Лиге 1, поделив очки с "Нантом". Для тех, кто мало видел команду Брюно Женезьо в этом сезоне, сегодняшний перфоманс мог бы показаться посредственным и даже просто слабым. Команда с серией из 17 матчей без поражений во всех турнирах, топ-8 в ЛЧ и топ-3 в своей лиге, и так неуверенно играет с одним из аутсайдеров и теряет очки.

Но все успехи конца 2024 года не базировались на какой-то безупречной тактике или высоченной планки качества игры. А скорее на грамотной ротации, крутом матч-менеджменте и каком-то безграничном спокойствии Женезьо, который всегда умудрялся найти баланс и своевременно вытащить из рукава козырь.

В первом тайме "Лилль" свой первый опасный подход к воротам и удар в створ нашел на 41-й минуте. "Нант" закрылся в фирменные 4-1-4-1, отказывал сопернику в пространстве между линий и спокойно выжидал. Любой наставник новой школы на месте коуча "догов" внес бы уже несколько тактических коррективов и начал бы нервно бегать у бровки. Женезьо же, как и его команда, хладнокровно ждал.

Продолжали ходить вперед ровно тем числом, чтобы не подставляться под контратаку. Не рисковали без необходимости: кроме вышедшего из-за травмы партнера молодого вингера Сахрауи на всю команду была одна потеря (без учета неточных передач) за 45 минут. Спокойно перекатывали с фланга на фланг, растягивали оборону, и таки дождались своего.

Опыт сказал свое слово. Андре диагональю с левого полуфланга зарядил на одногодку Кабелла, который умно отклеился от прямого оппонента. Десятка подработал под левую и пробил в перекладину, а на добивании открыл счет Гудмундссон. Катастрофический разрыв между линий "канареек" сделал атаку вторым темпом неотразимой, ведь хавбеки были слишком далеко.

После перерыва рисунок сохранился, разве что "Нант" стал действовать минимально, но смелее. Антуан Комбуаре ответил не менее сдержанно, но эффективно. Снял опорника Чиривелью и выставил десятку Мохамеда. И это почти мгновенно дало плоды. Аблин классно убежал за линию защиту, стянув двоих. Прострелил на Мохамеда, которого бездумно сбил Диаките в необязательной ситуации (Мохамед принимал спиной к воротам и был зажат с нескольких сторон). Аблин с точки был точен.

Вот тут уже Женезьо пошел на риск, последние 20 минут доигрывая с двумя маломобильными опорниками с хорошим пасом, ведь к Андре в пару вышел тёзка Гомеш, а Исмаили пошел мучать рывками по левому краю. Но дожать хозяева не успели, несмотря на пару опасных действий Кабелла. 1:1. Женезьо заплатил за нежелание рисковать и дожимать оппонента. И одна грубая индивидуальная ошибка его подопечных привела к осечке. Комбуаре же набирает важный пункт, сотворив еще одну мини-сенсацию в гостях. Перед НГ, напомним, устояли против ПСЖ.

Лилль: Шевалье – Гудмундссон, Алессандро, Диаките, Манди – Мукау, Андре – Кабелла, Харальдссон, Пардо (Сахрауи, 10) – Дэвид

Нант: Антони Лопеш – Коцца, Зезе, Кастеллетто, Амьян – Чиривелья (Мохамед, 63) – Ганаго, Дуглас, Лепенан, Томас – Аблин