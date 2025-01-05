Франция
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Лига 1. Лион – Монпелье 1:0. Дикий отскок Олимпика
Файяд не забил сопернику, но забил себе
Фото: Olympique Lyonnais
Лига 1. 16-й тур
Лион, Парк Олимпик Лионне
Лион – Монпелье 1:0
Гол: Файяд 90+1 (автогол)
Лион: Перри – Абнер, Чалета-Цар, Мата, Мэйтленд-Найлз (Ниакате, 65) – Бенрахма (Шерки, 65), Матич (Тессманн, 75), Верету (Микаутадзе, 76) – Фофана, Ляказетт, Нуама (Толиссо, 65)
Монпелье: Лекомт – Саньян, Омерагич, Максимович (Файяд, 65) – Силла (Сен-Люс, 87), Нжингула (Иссуфу, 87), Ферри, Тшато – Саванье (Джодич, 75), Аль-Тамари – Адамс (Хазри, 64)
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