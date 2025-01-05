Клуб Де Дзерби бесплатно вернет в Европу из Саудовской Аравии итальянца, за которого там заплатили 22 млн евро

"Марсель" практически оформил переход итальянского защитника "Аль-Иттихада" Луиса Фелипе. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Несмотря на то, что контракт защитника с аравийским клубом действует до конца следующего сезона, стороны уже сейчас прекратят сотрудничество в двустороннем порядке. Фелипе присоединится к команде своего соотечественника Роберто Де Дзерби на правах свободного агента.

Луис прибудет в “Марсель” уже завтра, 6 января. Он подпишет договор сроком на 1,5 года.

Фелипе перешел из "Бетиса" в "Аль-Иттихад" в августе 2023 года за 22 млн евро. В общей сложности на его счету 28 проведенных матчей, но только один в текущем сезоне.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в восемь миллионов евро.