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Клуб Де Дзерби бесплатно вернет в Европу из Саудовской Аравии итальянца, за которого там заплатили 22 млн евро
Уже обо всем договорено
Getty Images/Global Images Ukraine
"Марсель" практически оформил переход итальянского защитника "Аль-Иттихада" Луиса Фелипе. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Несмотря на то, что контракт защитника с аравийским клубом действует до конца следующего сезона, стороны уже сейчас прекратят сотрудничество в двустороннем порядке. Фелипе присоединится к команде своего соотечественника Роберто Де Дзерби на правах свободного агента.
Луис прибудет в “Марсель” уже завтра, 6 января. Он подпишет договор сроком на 1,5 года.
Фелипе перешел из "Бетиса" в "Аль-Иттихад" в августе 2023 года за 22 млн евро. В общей сложности на его счету 28 проведенных матчей, но только один в текущем сезоне.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в восемь миллионов евро.
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