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ПСЖ – Монако: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча за Суперкубок Франции

Франция
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ПСЖ – Монако: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча за Суперкубок Франции

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В матче за Суперкубок Франции сойдутся действующий чемпион и обладатель Кубка Франции "Пари Сен-Жермен" с "Монако", который занял второе место в предыдущем розыгрыше Лиги 1. Матч состоится в столице Катара, Дохе.

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Это третья личная встреча команд в этом турнире. В предыдущих двух случаях верх брал "ПСЖ". В общей сложности на счету парижан 12 титулов, а в активе "Монако" - четыре победы.

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Суперкубок Франции

5 января, 18:30. "Стадион 974" (Доха)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

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