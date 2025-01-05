ПСЖ – Монако: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча за Суперкубок Франции

В матче за Суперкубок Франции сойдутся действующий чемпион и обладатель Кубка Франции "Пари Сен-Жермен" с "Монако", который занял второе место в предыдущем розыгрыше Лиги 1. Матч состоится в столице Катара, Дохе.

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Это третья личная встреча команд в этом турнире. В предыдущих двух случаях верх брал "ПСЖ". В общей сложности на счету парижан 12 титулов, а в активе "Монако" - четыре победы.

Суперкубок Франции

5 января, 18:30. "Стадион 974" (Доха)

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