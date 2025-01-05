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Страсбур - Осер: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Франции

Франция
Обновлено

Начало в 16:00

Страсбур - Осер: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Франции

фото из соцсетей

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня "Страсбург" примет у себя дома "Осер".

Команда, в которой играет украинец Эдуард Соболь, то есть у "Страсбура" одно поражение в пяти последних матчах на домашнем поле, между тем их соперники могут "похвастаться" одной победой за последние пять гостевых игр.

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Отмечается, что "Страсбур" является фаворитом в поединке, но, возможно, нам следует ожидать чудес от "Осера".

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Страсбург – Осер

5 января 2025, 16:00

Прямая трансляция: MEGOGO 6

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Прямая трансляция: Страсбург - Осер
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