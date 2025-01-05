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Страсбур - Осер: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Франции
Начало в 16:00
фото из соцсетей
Сегодня "Страсбург" примет у себя дома "Осер".
Команда, в которой играет украинец Эдуард Соболь, то есть у "Страсбура" одно поражение в пяти последних матчах на домашнем поле, между тем их соперники могут "похвастаться" одной победой за последние пять гостевых игр.
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Отмечается, что "Страсбур" является фаворитом в поединке, но, возможно, нам следует ожидать чудес от "Осера".
Страсбург – Осер
5 января 2025, 16:00
Прямая трансляция: MEGOGO 6
Прямая трансляция: Страсбург - ОсерСмотреть трансляцию
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