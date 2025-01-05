Страсбур - Осер: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Франции

Сегодня "Страсбург" примет у себя дома "Осер".

Команда, в которой играет украинец Эдуард Соболь, то есть у "Страсбура" одно поражение в пяти последних матчах на домашнем поле, между тем их соперники могут "похвастаться" одной победой за последние пять гостевых игр.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Отмечается, что "Страсбур" является фаворитом в поединке, но, возможно, нам следует ожидать чудес от "Осера".

Страсбург – Осер

5 января 2025, 16:00

Прямая трансляция: MEGOGO 6