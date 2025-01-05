Луис Энрике прокомментировал результаты ПСЖ в ЛЧ: Вполне закономерны

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике поделился своими мыслями по поводу успехов команды в Лиге чемпионов.

"Первую половину сезона мы провели хорошо. Мои амбиции в каждом сезоне одни и сами: хотим выиграть все трофеи. Конечно, будет очень тяжело.

Что касается наших результатов в Лиге чемпионов, то я спокоен. Мне понравилось то, что я увидел, и чувствую, что мы продолжим добавлять. Понятно, что наши результаты не вполне закономерны, но это футбол. Наш менталитет состоит в том, чтобы хотеть большего и прибавлять", — сказал испанский специалист.