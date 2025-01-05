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Луис Энрике прокомментировал результаты ПСЖ в ЛЧ: Вполне закономерны

Франция
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ПСЖ занимает 25 строчку турнирной таблицы ЛЧ

Луис Энрике прокомментировал результаты ПСЖ в ЛЧ: Вполне закономерны

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике поделился своими мыслями по поводу успехов команды в Лиге чемпионов.

"Первую половину сезона мы провели хорошо. Мои амбиции в каждом сезоне одни и сами: хотим выиграть все трофеи. Конечно, будет очень тяжело.

Что касается наших результатов в Лиге чемпионов, то я спокоен. Мне понравилось то, что я увидел, и чувствую, что мы продолжим добавлять. Понятно, что наши результаты не вполне закономерны, но это футбол. Наш менталитет состоит в том, чтобы хотеть большего и прибавлять", — сказал испанский специалист.

Следующий матч "ПСЖ" в рамках ЛЧ состоится 22 января против "Манчестер Сити", а в заключительном 8 туре столичный клуб сыграет против "Штутгарта".

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Луис Энрике “ПСЖ”
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Источник:
rmcsport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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