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Луис Энрике прокомментировал результаты ПСЖ в ЛЧ: Вполне закономерны
ПСЖ занимает 25 строчку турнирной таблицы ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике поделился своими мыслями по поводу успехов команды в Лиге чемпионов.
"Первую половину сезона мы провели хорошо. Мои амбиции в каждом сезоне одни и сами: хотим выиграть все трофеи. Конечно, будет очень тяжело.
Что касается наших результатов в Лиге чемпионов, то я спокоен. Мне понравилось то, что я увидел, и чувствую, что мы продолжим добавлять. Понятно, что наши результаты не вполне закономерны, но это футбол. Наш менталитет состоит в том, чтобы хотеть большего и прибавлять", — сказал испанский специалист.
Следующий матч "ПСЖ" в рамках ЛЧ состоится 22 января против "Манчестер Сити", а в заключительном 8 туре столичный клуб сыграет против "Штутгарта".
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