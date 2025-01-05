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Полузащитник Монако – о Суперкубке Франции: Возможность пополнить трофейную комнату

Франция

Высказался накануне финала

Полузащитник Монако – о Суперкубке Франции: Возможность пополнить трофейную комнату

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня в 18:30 состоится финал Суперкубка Франции.

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Полузащитник "Монако" Денис Закария поделился своими мыслями относительно игры:

"Для меня Суперкубок - это шанс завоевать трофей. Однако гораздо важнее, что для клуба это также возможность пополнить трофейную комнату новым кубком. Это финал, а в финале важна только победа, поэтому сделаем все, чтобы получить ее.

Знаю, что трофей в "Монако" ждут с тех пор, как команда получила чемпионский титул в 2017 году. Мы сосредоточены на этой встрече и хотим завоевать кубок".

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Источник:
asmonaco
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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