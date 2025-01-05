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Полузащитник Монако – о Суперкубке Франции: Возможность пополнить трофейную комнату
Высказался накануне финала
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в 18:30 состоится финал Суперкубка Франции.
Полузащитник "Монако" Денис Закария поделился своими мыслями относительно игры:
"Для меня Суперкубок - это шанс завоевать трофей. Однако гораздо важнее, что для клуба это также возможность пополнить трофейную комнату новым кубком. Это финал, а в финале важна только победа, поэтому сделаем все, чтобы получить ее.
Знаю, что трофей в "Монако" ждут с тех пор, как команда получила чемпионский титул в 2017 году. Мы сосредоточены на этой встрече и хотим завоевать кубок".
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