Клуб Эдуарда Соболя сразится с восьмым местом Лиги 1. Попал ли украинец в старт?

Во французской Лиге 1 встретятся "Страсбург", в котором играет украинец Эдуард Соболь, и "Осер".

Украинский защитник остался на скамейке запасных

???? La compo de nos Strasbourgeois pour affronter Auxerre !#RCSAAJA pic.twitter.com/FdCblPceJU — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) January 5, 2025

В этом сезоне в Лиге 1 Эдуард Соболь сыграл в двух матчах: минуту против "Нанта" и 30 минут против "Гавра". Защитник получил одну жёлтую карточку.

Три матча Соболь был вне заявки. Остальные 10 матчей оставался на скамейке запасных.

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До очной встречи "Страсбург" занимает 13-е место, набрав 17 очков. "Осер" расположился на 8-м месте с 21-м баллом.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.