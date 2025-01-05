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Клуб Эдуарда Соболя сразится с восьмым местом Лиги 1. Попал ли украинец в старт?

Франция

Матч начнётся в 16:00 по киевскому времени

Клуб Эдуарда Соболя сразится с восьмым местом Лиги 1. Попал ли украинец в старт?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Во французской Лиге 1 встретятся "Страсбург", в котором играет украинец Эдуард Соболь, и "Осер".

Украинский защитник остался на скамейке запасных

В этом сезоне в Лиге 1 Эдуард Соболь сыграл в двух матчах: минуту против "Нанта" и 30 минут против "Гавра". Защитник получил одну жёлтую карточку.

Три матча Соболь был вне заявки. Остальные 10 матчей оставался на скамейке запасных.

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До очной встречи "Страсбург" занимает 13-е место, набрав 17 очков. "Осер" расположился на 8-м месте с 21-м баллом.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

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Источник:
Strasbourg
Опубликовал: Владислав Прийменко
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