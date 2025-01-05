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Клуб Эдуарда Соболя сразится с восьмым местом Лиги 1. Попал ли украинец в старт?
Матч начнётся в 16:00 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во французской Лиге 1 встретятся "Страсбург", в котором играет украинец Эдуард Соболь, и "Осер".
Украинский защитник остался на скамейке запасных
???? La compo de nos Strasbourgeois pour affronter Auxerre !#RCSAAJA pic.twitter.com/FdCblPceJU— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) January 5, 2025
В этом сезоне в Лиге 1 Эдуард Соболь сыграл в двух матчах: минуту против "Нанта" и 30 минут против "Гавра". Защитник получил одну жёлтую карточку.
Три матча Соболь был вне заявки. Остальные 10 матчей оставался на скамейке запасных.
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До очной встречи "Страсбург" занимает 13-е место, набрав 17 очков. "Осер" расположился на 8-м месте с 21-м баллом.
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
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